Άρης Σοϊλέδης: Έκανε μεταμόσχευση μαλλιών – Η αλλαγή στην εμφάνισή του

Ο Άρης Σοϊλέδης είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και μοιράζεται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους του στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του, σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής δημοσίευσε, αυτή τη φορά, ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι έκανε μεταμόσχευση μαλλιών. Ο Άρης Σοϊλέδης αποκάλυψε, μέσα από την κλινική όπου έκανε μεταμόσχευση, πως όλα πήγαν μια χαρά και δεν έχει πονέσει καθόλου.

«Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτη μέρα μεταμόσχευσης, όλα έχουν πάει φανταστικά, δεν πρήστηκα ποτέ. Σήμερα θα λούσουμε για πρώτη φορά το πάνω μέρος. Πάει πάρα πολύ καλά, κανένας πόνος. Επέστρεψα στην κανονικότητα από την πρώτη μέρα», ακούγεται να λέει ο Άρης Σοϊλέδης.

Η αλλαγή στην εμφάνισή του φάνηκε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο TikTok. Συγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής αποκάλυψε ότι η σύντροφός του, Μαριλίνα Κυπαρίσση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης, με την κατάστασή της να τον κάνει να πιστέψει ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή της.

Όπως εξήγησε, το απόγευμα της Τετάρτης 21/1, η σύντροφός του ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία, πιθανότατα από κάτι που έφαγε. Μέσα σε λίγη ώρα η εικόνα της επιδεινώθηκε δραματικά, με τον ίδιο να περιγράφει: «Εχθές έπαθα το σοκ της ζωής μου. Έτυχε κάτι στο κορίτσι μου, κάτι έφαγε, κάτι την πείραξε. Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά στα μάτια μου και τη βούτηξα και πήγα στο νοσοκομείο το οποίο εφημέρευε, στο Γεννηματά. Και τρομοκρατήθηκα με αυτό που πραγματικά συνέβαινε εκεί μέσα».

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ . Ελλάδα 2026 Τέλος καλό όλα καλά καταλήξαμε στο ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση από σκουμπρί λακέρδα . Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους του νοσοκομείου Γεννηματά .

