Κύμα συμπαράστασης από πρώην παίκτες του Survivor για τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του. Ο Άρης Σοϊλέδης, φανερά επηρεασμένος από την είδηση, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω TikTok, στέλνοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του παίκτη ενώ αποκάλυψε και προσωπικές του εμπειρίες από τους κινδύνους που κρύβει το παιχνίδι στον Άγιο Δομίνικο.

«Είχαμε εντολή από την παραγωγή να μην μπαίνουμε ποτέ μέσα χωρίς σημαδούρα. Μάλλον το παιδί μπήκε χωρίς σημαδούρα, δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς, αλλά φανταστείτε τι έχει ζήσει και τι σοκ έχει πάθει βλέποντας το σώμα του σε αυτήν την κατάσταση εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα. Πόσο μάλλον οι συμπαίκτες που ήταν μαζί του και το έζησαν από κοντά όλο αυτό. Είναι απίστευτο», είπε αρχικά ο Άρης Σοϊλέδης.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Άρης Σοϊλέδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η παραγωγή θα σταθεί στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου για την αποκατάστασή του, λέγοντας: «Είμαι σίγουρος ότι η εταιρεία παραγωγής θα βοηθήσει στο μέγιστο για την αποκατάσταση του παιδιού. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όσο καλά μπορεί να είναι σε αυτή τη φάση. Κουράγιο στην οικογένεια και στον ίδιο. Το παιχνίδι προφανώς περνάει σε δεύτερη μοίρα και σε τρίτη και σε δέκατη. Έχουμε πάθει σοκ όλοι».

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του reality επιβίωσης, ο 22χρονος παίκτης νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση.

