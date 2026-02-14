Ο εκδότης Άρης Τερζόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, προσφέροντας μια καθηλωτική αναδρομή στη «χρυσή» εποχή των ελληνικών περιοδικών.

Ο γνωστός εκδότης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μακρόχρονη σχέση του με τον Πέτρο Κωστόπουλο και αποκάλυψε πώς γνωρίστηκαν, μέσα από μια αρκετά ιδιαίτερη ιστορία. Όπως είπε: «Τον Πέτρο τον γνώρισα το 1987. Ας πούμε και μερικά ιδιωτικά, δεν πειράζει, γιατί είναι γνωστά. Με τη Λάουρα, την πρώτη μου γυναίκα, η σχέση μας ήταν ελεύθερη και αυτό οφειλόταν σε μένα».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Όταν γνωριστήκαμε, ήθελε η Λάουρα να ’ναι μαζί μου αλλά της εξήγησα πως είχα περάσει πολλά με τους έρωτες και δεν μπορούσα να ’χω μια σταθερή σχέση. Μ’ άρεσε, όμως, ήταν και έξυπνο παιδί. “Αφού έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει” μου ’πε που σημαίνει ότι έκανε ό,τι ήθελε και έκανα και εγώ ό,τι ήθελα. Ήταν ένα περίεργο πράγμα αυτό, το να ’χεις μια ελεύθερη σχέση».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν γνώριζε ότι εκείνος ήξερε για τη σχέση του με τη γυναίκα του: «Εν πάση περιπτώσει, εκείνο τον καιρό, ο Πέτρος γνώρισε κάπου τη Λάουρα και τα έφτιαξαν. Οπότε, χωρίς να ξέρει ο Πέτρος ότι το ξέρω, τον γνώρισα ως εραστή της Λάουρας στη Μύκονο».

