Ο ηθοποιός Άρης Τσάπης, γνωστός από τη δημοφιλή σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», αποκάλυψε για πρώτη φορά λεπτομέρειες για τα γυρίσματα της σειράς στην διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1».

Ο ηθοποιός μίλησε για τα σκηνικά, την καθημερινότητά του ως μαθητής που συμμετείχε στη σειρά, αλλά και για τη σχέση που είχε με τον Γιάννη Μπέζο.

Όπως εξήγησε, το γύρισμα της σειράς ξεκινούσε με μεταφορά με ταξί από το σχολείο του στην Αγία Παρασκευή. Τα περισσότερα σκηνικά, όπως το σπίτι, η τάξη στο σχολείο και η ταβέρνα, ήταν ψεύτικα, ενώ μόνο το εξωτερικό του σπιτιού και τα γυρίσματα σε πάρκα ήταν πραγματικά.

«Σκηνογραφικά ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του», τόνισε, προσθέτοντας ότι πολλοί ακόμη εκπλήσσονται όταν το μαθαίνουν.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη δομή των σκηνικών: «Υπήρχε ένα φουαγέ με το βεστιάριο και το μακιγιάζ. Ακολουθούσες έναν λαβύρινθο από πόρτες και διαδρόμους για να φτάσεις από το σχολείο στο σπίτι ή στο μπαρ. Πίσω από το μπαρ υπήρχε πόρτα που οδηγούσε στην είσοδο του σπιτιού, ενώ κάτω από τη σκάλα υπήρχε βιβλιοθήκη που έκρυβε δωμάτια και τουαλέτα. Ήταν όλα πολύ ρεαλιστικά».

Με αυτή την εξομολόγηση, ο Άρης Τσάπης φέρνει στο φως πτυχές της παραγωγής που ποτέ δεν είχαν αποκαλυφθεί, δείχνοντας πόσο πολύπλοκα ήταν τα σκηνικά της σειράς για την εποχή τους.

