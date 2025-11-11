Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βρίσκονται ο Άρης Τσάπης και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού, αφού υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους.

Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, όταν η Ειρήνη μοιράστηκε στο TikTok ένα τρυφερό βίντεο μέσα από το Μαιευτήριο.

Η νέα μαμά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι και ανέβασε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο όπου κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο, ξαπλωμένοι μαζί στο δωμάτιο του Μαιευτηρίου. Στη λεζάντα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, γράφοντας: «Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρέ!».

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο και τώρα η οικογένειά τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, γεμίζοντάς τους χαρά και συγκίνηση.

