Ο Άρης Τσάπης, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως «Θανάσης» στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί», και η Ειρήνη Ξυπνητού έγιναν πρόσφατα γονείς για δεύτερη φορά, καλωσορίζοντας τον δεύτερο γιο τους.

Η Ειρήνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο TikTok την εμπειρία του τοκετού, η οποία ήταν αρκετά διαφορετική και απαιτητική σε σχέση με τον πρώτο.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το μωρό βρισκόταν σε μη ιδανική θέση (το κεφαλάκι προς τα μπροστά αντί για πίσω) και υπήρξε θέμα με μικρόβιο, που απαιτούσε αντιβίωση, η οποία δυσκολεύτηκε να βρεθεί.

Κατά τη διαδικασία της χορήγησης τεχνητών πόνων, οι παλμοί του μωρού έπεσαν κατακόρυφα, προκαλώντας σοκ στις μαίες. Με την αλλαγή θέσης, χορήγηση οξυγόνου και ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών, οι παλμοί αποκαταστάθηκαν.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι το μωρό είχε σοβαρή περιτύλιξη με τον λώρο γύρω από τον λαιμό, γεγονός που επηρέασε την πορεία του τοκετού. Οι γιατροί διόρθωσαν την κατάσταση και η διαδικασία προχώρησε ομαλά.

Η Ειρήνη κατέληξε, κρατώντας στα χέρια της τον γιο της, που ζύγιζε 3.200 γραμμάρια, και εξέφρασε τη χαρά της για τον ασφαλή ερχομό του μωρού στην οικογένεια.

Govastiletto.gr – Άρης Τσάπης: O Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι μαζί» μιλάει πρώτη φορά για τον γάμο του