Αριστοτέλης Ωνάσης: Η θρυλική θαλαμηγός του, «Christina O» πωλείται σε… τιμή ευκαιρίας!

Η θρυλική θαλαμηγός Christina O, το απόλυτο σύμβολο της κοσμικής ζωής του Αριστοτέλη Ωνάση, βγαίνει ξανά προς πώληση, αυτή τη φορά με τιμή που χαρακτηρίζεται «ευκαιρία» και προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», η τελευταία φορά που είχε τεθεί προς πώληση ήταν το Μάρτιο του 2025, με τιμή που άγγιζε τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, η Christina O διατίθεται έναντι 52 εκατομμυρίων ευρώ, μια διαφορά που κάνει πολλούς να μιλούν για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός κομματιού ιστορίας.

Και όχι άδικα. Πάνω σε αυτό το σκάφος έχουν περάσει μερικές από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Από τη Μαρία Κάλλας και τη Jackie Kennedy‎‎ – Ωνάση μέχρι τη Marilyn Monroe, την Elizabeth Taylor και τη Grace Kelly.

Επίσης, στο κατάστρωμά της έχουν βρεθεί ο Frank Sinatra, ο Richard Burton, ο John Wayne, αλλά και πολιτικές προσωπικότητες όπως ο John Kennedy και ο Winston Churchill.

