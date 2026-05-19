Το Φεστιβάλ των Καννών συνδυάζει μοναδικά τον κινηματογράφο με την υψηλή ραπτική, μετατρέποντας κάθε χρόνο την Κρουαζέτ σε μια από τις πιο λαμπερές πασαρέλες του κόσμου. Στο κόκκινο χαλί του θεσμού, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των σταρ συζητιούνται συχνά εξίσου με τις ίδιες τις κινηματογραφικές πρεμιέρες.

Φέτος, την παράσταση έκλεψαν και πέντε Ελληνίδες, οι οποίες μαγνήτισαν τα βλέμματα και ξεχώρισαν με την αβίαστη κομψότητα και τη διαχρονική τους φινέτσα.

Η προετοιμασία για το κόκκινο χαλί των Καννών είναι μια απαιτητική διαδικασία. Φέτος, οι Ελληνίδες προσκεκλημένες επέλεξαν να στηρίξουν την εγχώρια μόδα, στρέφοντας τα παγκόσμια βλέμματα στους κορυφαίους Έλληνες και ξένους σχεδιαστές. Μέσα από περίτεχνα χειροποίητα κεντήματα, αέρινες μεταξωτές μουσελίνες και γεωμετρικά δομημένα πατρόν, οι εμφανίσεις τους γεφύρωσαν ιδανικά τη διαχρονική γοητεία του Old Hollywood με τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Οι φετινές εμφανίσεις των Ελληνίδων χαρακτηρίστηκαν από μια έντονη ποικιλία στις σιλουέτες, δείχνοντας ότι το στυλ δεν έχει περιορισμούς. Χωρίς υπερβολές, αλλά με απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στη λάμψη και τη διακριτική πολυτέλεια, κινήθηκαν στο ύφος που απαιτεί η περίσταση.

#1 Δούκισσα Νομικού

Η Δούκισσα Νομικού παρέμεινε πιστή στην elegant πλευρά του προσωπικού της στυλ, εκπέμποντας αέρα χολιγουντιανής λάμψης με σύγχρονες πινελιές, ενώ την είδαμε και με νέο κούρεμα -ένα κομψό lob. Μάλιστα, στο κόκκινο χαλί περπάτησε με ένα εκπληκτικό φόρεμα Schiaparelli.

#2 Χριστίνα Μπόμπα

Η γνωστή influencere έδωσε το «παρών» στο φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών επιλέγοντας μία couture δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη που ξεχώρισε για την κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική της. Το look της αποτελούνταν από μία μαύρη maxi φούστα σε εφαρμοστή γραμμή, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το σύνολο συμπλήρωνε μία εντυπωσιακή nude ροζ κάπα με μακριά ουρά και διακριτικές λαμπερές λεπτομέρειες στους ώμους.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με sleek χτένισμα και μακιγιάζ σε φυσικές αποχρώσεις, επιλογές που ανέδειξαν τη minimal αλλά ιδιαίτερα προσεγμένη αισθητική της.

#3 Τόνια Σωτηροπούλου

Η Τόνια Σωτηροπούλου, γνωστή για τη minimal chic αισθητική της, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας πως η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Την είδαμε με μια μαύρη εντυπωσιακή τουαλέτα του ελληνικού brand Lola καθώς και ένα υπέροχο μπλε φόρεμα του οίκου Saint Laurent.

#4 Έβελυν Καζαντζόγλου

Η Έβελυν Καζαντζόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της ελληνικής showbiz, πραγματοποιώντας μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Καννών 2026.

Στο κόκκινο χαλί της προβολής της ταινίας El Ser Querido (The Beloved), επέλεξε μία δημιουργία MI-RO designers. Η αέρινη σιλουέτα του φορέματος, σε απαλούς τόνους του ιβουάρ και του blush pink, αγκάλιαζε αρμονικά τη φιγούρα της, ενώ οι feather λεπτομέρειες χάριζαν κίνηση και couture δραματικότητα σε κάθε της βήμα.

Το beauty look κινήθηκε σε sophisticated αισθητική: λαμπερή επιδερμίδα, soft glam μακιγιάζ και sleek waves χτένισμα που επέτρεπαν στο φόρεμα να πρωταγωνιστήσει χωρίς υπερβολές. Τα διακριτικά κοσμήματα ολοκλήρωσαν το αποτέλεσμα με απόλυτη ισορροπία.

#5 Βάσια Κωσταρά

Τέλος εξίσου εντυπωσιακή ήταν η επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, Βάσια Κωσταρά, η οποία βρέθηκε στο Φεστιβάλ Καννών με τον επί χρόνια σύντροφό της. Για την περίσταση επέλεξε ένα λευκό μάξι φόρεμα με ανοίγματα που κολάκευε την γυμνασμένη της σιλουέτα.

