Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός είχαν μια έντονη αντιπαράθεση στη ραδιοφωνική τους εκπομπή στον Sfera το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, με αφορμή πολιτικά ζητήματα.

Ο διάλογος εξελίχθηκε σε απίστευτη ένταση, με κουβέντες όπως «είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από τη μέρα που ξεκίνησε», «πολιτικοποιείς την εκπομπή», «δεν έχεις μάθει να κάνεις αντίλογο», «πρέπει να ξανακοιμηθείς».

Αναλυτικά ο διάλογος

Γιώργος Λιανός: Ό,τι είπες εσύ το πρωί, το είπε ο Μητσοτάκης μετά από 7 ώρες!

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, και καλά κάνεις.

Γιώργος Λιανός: Δεν είμαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση…

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όχι, όχι. Όχι.

Γιώργος Λιανός: Εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, γιατί σ’ αρέσει να διχάζεις, ξέρω ‘γω, εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή και είναι μεγάλο λάθος σου αυτό το πράγμα!

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εννοείται. Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή, κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι! Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό. Αλλά δικαίωμά σου.

Γιώργος Λιανός: Έχω πει πολλά καλά! Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία!

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Αλλά πάντως θέλω να ξέρεις ότι δε ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε.

Γιώργος Λιανός: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά επιχειρήματα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ωραία. Όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μη μιλάς με τον Παναγή, ωραία;

Σε ακούω, απαντάω. Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Δεν κατάλαβα, να χορεύω;

Γιώργος Λιανός: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο, σου λέω “έχω μάθει στον αντίλογο”.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες «δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση», αφού συζήτηση κάνουμε! Τι κάνουμε; Σε ακούω, απαντάω… Νομίζω ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως, λίγο πάλι, σου το ξαναλέω.

Γιώργος Λιανός: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Κοιμήθηκα πολύ καλά

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο εν λόγω διάλογος έγινε τηλεφωνικά, καθώς ο Γιώργος Λιανός είναι στον Άγιο Δομίνικο για τα γυρίσματα του Survivor.

