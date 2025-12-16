Αρραβωνιάστηκε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος του κοσμικού τζετ-σετ από το Παλμ Μπιτς, όπως έγραψαν οι New York Times.

H ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, στην διάρκεια εκδήλωσης που έγινε χθες στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον, ήταν η αιτία του χωρισμού του από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα σήμερα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μάλιστα, τότε η Daily Mail έγραψε πώς η Κίμπερλι «αιφνιδιάστηκε» από τις φωτογραφίες του αρραβωνιαστικού της, που δημοσίευσε, σε τρυφερές περιπτύξεις να απολαμβάνει brunch με μια άλλη γυναίκα και του είπε την παροιμιώδη φράση «Αρραβώνας τέλος».

