Αρραβωνιάστηκε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος του κοσμικού τζετ-σετ από το Παλμ Μπιτς, όπως έγραψαν οι New York Times.

H ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, στην διάρκεια εκδήλωσης που έγινε χθες στον Λευκό Οίκο.

BREAKING NEWS: President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged. Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με την Μπετίνα Άντερσον, ήταν η αιτία του χωρισμού του από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα σήμερα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μάλιστα, τότε η Daily Mail έγραψε πώς η Κίμπερλι «αιφνιδιάστηκε» από τις φωτογραφίες του αρραβωνιαστικού της, που δημοσίευσε, σε τρυφερές περιπτύξεις να απολαμβάνει brunch με μια άλλη γυναίκα και του είπε την παροιμιώδη φράση «Αρραβώνας τέλος».