Θα είναι η Άντζελα Δημητρίου η πρώτη κριτής του «Just the Two of Us»;

Το «Just The Two Of Us», το μουσικό σόου που ξεκίνησε στο Mega με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Δούκισσα Νομικού επιστρέφει, αυτήν την φορά στο Open με κεντρικό παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μέσα από την εκπομπή «Στην φωλιά των Κου-Κου» η Άντζελα Δημητρίου βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του μουσικού σόου.

Πηγή: govastileto.gr