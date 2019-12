Αυτό είναι αστρονομικό ποσό που ξοδεύει κάθε μήνα η Kylie Jenner για την προσωπική της ασφάλεια

Η Caitlyn Jenner κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που είχε στο ριάλιτι σόου της Βρετανίας στο οποίο συμμετέχει, με τίτλο «I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!» αποκάλυψε πως υπάρχει μια ομάδα ασφαλείας που ακολουθεί τις «Keeping Up with the Kardashians» όπου κι αν πάνε.

Ωστόσο σύμφωνα με τους υπολογισμούς της η πιο μικρή της οικογένειας, δηλαδή η Kylie, η οποία μάλιστα πρόσφατα πούλησε το 51% της beauty εταιρείας της Kylie Cosmetics στην εταιρεία Coty για 600 εκατομμύρια δολάρια, δίνει για την προσωπική της ασφάλεια ένα αστρονομικό ποσό ανά μήνα.

«Στοιχηματίζω ότι η Kylie ξοδεύει από 300 μέχρι 400 χιλιάδες δολάρια το μήνα», είπε αφήνοντας τους πάντες άφωνους και επιβεβαιώνοντας πως πράγματι οι άνθρωποι από την ασφάλεια της σταρ την ακολουθούν παντού, όπου κι αν βρίσκεται.

