Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ed Sheeran για αντιγραφή τραγουδιού του Marvin Gaye

Όπως μεταδίδει το TMZ, ο Βρετανός συνθέτης και τραγουδιστής φέρεται να έχει αντιγράψει σε μεγάλο βαθμό το χιτ «Let's Get it On» του 1973 για το δικό του «Thinking Out Loud».















Αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίζει ο δημοφιλής τραγουδιστής Ed Sheeran, που κατηγορείται ότι «έκλεψε» πολλά μουσικά στοιχεία μιας μεγάλης επιτυχίας του Marvin Gaye για δικό του κομμάτι.