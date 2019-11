Άννα Βίσση: Η απάντησή της για το αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του «Just The 2 Of Us»

Όπως έγινε γνωστό το «Just the 2 of us» πρόκειται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές μας οθόνες, μέσα από τη συχνότητα του Open, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Το πρώτο πρόσωπο που έχει ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του show είναι η Άντζελα Δημητρίου, ενώ στο «Πρωινό» της Δευτέρας ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα τα άλλα δύο πρόσωπα που θα βρίσκονται δίπλα της. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Άννα Βίσση και τον Φοίβο.

Κι ενώ η είδηση αυτή έκανε τον γύρο του διαδικτύου, νωρίς το βράδυ της Τρίτης, το επίσημο fan club της τραγουδίστριας, fannatics, διέψευσε τις φήμες.

Συγκεκριμένα, με ένα instastory, το οποίο αναδημοσίευσε η Άννα Βίσση στο προφίλ της, ανέφερε: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Άννα δεν θα είναι στο «Just The 2 Of Us» όπως ειπώθηκε χωρίς πρώτα να εξακριβωθεί. Είναι λογικό όλα τα shows να θέλουν για κριτή τους την Άννα Βίσση. Ωστόσο, φέτος, η ίδια έχει επιλέξει να είναι With all of us με τις μουσικές και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της».

Στο μεταξύ, η Άννα Βίσση συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο «Barbarella» της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 20 Δεκέμβρη θα επιστρέψει, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στο «Hotel Ερμού».

Πηγή: govastileto.gr