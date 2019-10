Ανατροπή στο Just the 2of Us - Ποια διαγωνιζόμενη μένει εκτός;

Το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή Έλα χαμογέλα, ο Παύλος Σταματόπουλος έκανε μα αποκάλυψη για το Just the 2 of us που μας ξάφνιασε.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Σταματόπουλος αποκάλυψε πως η Μαρίνα Πατούλη αν και είχε συμφωνήσει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό τελικά απέσυρε τη συμμετοχή της και ο λόγος είναι ο σύζυγός της.

«Την Παρασκευή μπήκε ο Νίκος Κοκλώνης στο «Μεσημέρι #Yes» και μας αποκάλυψε ότι τελικά η Μαρίνα Πατούλη δε θα είναι τελικά στο show γιατί δεν την αφήνει ο άντρας της. Δε ξέρω γιατί. Είχαν συμφωνήσει, είχαν μιλήσει αλλά προέκυψε αυτό και τελικά δε θα είναι» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Πηγή: govastileto.gr