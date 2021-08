And Just Like That: Αυτή είναι η τέταρτη της παρέας στο reboot του «Sex And The City»

Το Sex and the City ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα στο 2021. Ο τίτλος τώρα θα είναι «And Just Like That...» και οι πρώτες φωτογραφίες του reboot είναι γεγονός!

Η Carrie Bradshaw, η Miranda Hobbes και η Charlotte York επέστρεψαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μετατρέποντάς τους στη δική τους καθημερινή πασαρέλα, επιδεικνύοντας τα εντυπωσιακά outfits τους.

Και μπορεί η Samantha, η τέταρτη φίλη της παρέας, να μην συμμετέχει στην πρώτη σεζόν του reboot, ωστόσο η παραγωγή βρήκε την αντικαταστάτρια της...

