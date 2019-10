Απεβίωσε ο διάσημος παραγωγός Robert Evans

O Robert Evans, ο επικεφαλής παραγωγής για την Paramount Pictures, πέθανε σε ηλικία 89 ετών έχοντας γυρίσει μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του Hollywood, όπως «Νονό», Chinatown και The Great Gatsby.

Η χαρακτηριστική εικόνα του ενισχύθηκε από τους επτά γάμους του, την περίφημη μάχη του με την εξάρτηση από την κοκαΐνη και την αυτοβιογραφία του The Kid Stays in the Picture, που οδήγησε σε ένα audiobook με δική του ανάγνωση, το οποίο απέκτησε καλτ διαστάσεις και το 2002 έγινε ντοκιμαντέρ.

Μετά από μερικούς ρόλους, ο Evans αποφάσισε ότι θα ήταν πιο κατάλληλος ως πραγματικός παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών σε αντίθεση με το να υποδύεται έναν στην οθόνη.

Η καριέρα του Robert ξεκίνησε το 1966, όταν προσελήφθη από το στούντιο της Paramount που τότε αντιμετώπιζε προβλήματα.

Τρία χρόνια αργότερα ήταν κορυφαίο στέλεχός της και υπό την καθοδήγησή του, η Paramount έγινε το πιο επιτυχημένο στούντιο, κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας που συγκλόνισε το κινηματογραφικό status quo.

Η έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς έγινε στέκι για πάρτι και συχνά οργάνωνε ιδιωτικές προβολές νέων ταινιών με καλεσμένους τους Ντάστιν Χόφμαν και Τζακ Νίκολσον.

Το 1980 και ενώ είχε δημιουργήσει τη δική του εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης.

Μερικά χρόνια αργότερα, στα γυρίσματα του Cotton Club, όπου ο Evans ήταν παραγωγός, το όνομά του συνδέθηκε με την υπόθεση της δολοφονίας του Ρόι Ρέιντιν, παράγοντα του Hollywood, αλλά δεν του αποδόθηκε ποτέ επίσημη κατηγορία.

Η προσωπική του ζωή βρέθηκε και πάλι στα πρωτοσέλιδα, όταν αναφέρθηκε ως ένας από τους πελάτες της Χάιντι Φλάις μιας από τις πιο γνωστές «μαντάμ».

Το 1998 ο διάσημος παραγωγός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο από το οποίο παρέλυσε η μία πλευρά του και δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά τελικά ανέκαμψε πλήρως μετά από εντατική θεραπεία.

