Από το Sex Education στο Bridgerton - Αυτή θα είναι η πρωταγωνίστρια του 2ου κύκλου

Η Simone Ashley από το Sex Education θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δεύτερη σεζόν του Bridgerton, απέναντι στον Jonathan Bailey.

Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, σε παραγωγή της Shona Rhimes, επικεντρώνεται στην αναζήτηση της κατάλληλης νύφης για τον μεγαλύτερο αδερφό της οικογένειας Bridgerton, τον Anthony (Bailey), όπως αναφέρεται στο δεύτερο βιβλίο της σειράς Bridgerton της Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr