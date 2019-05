Αποχώρησε η Sabriye Sengul από το Survivor

Στο επεισόδιο της Τρίτης, οι παίκτες του Survivor, αρχικά αγωνίστηκαν για ένα έπαθλο φαγητού.



Λίγο μετά τους είδαμε να μπαίνουν στο στίβο μάχης και να αγωνίζονται για ένα αυτοκίνητο, όπως γίνεται άλλωστε κάθε εβδομάδα. Το συγκεκριμένο έπαθλο είναι κάτι που το θέλουν όλοι οι παίκτες και αυτοί που περνούν στην επόμενη φάση, θέλουν να έχουν την τύχη με το μέρος τους.

Μετά από όλα αυτά όμως, Έλληνες και Τούρκοι, βρέθηκαν στο συμβούλιο του νησιού καθώς ήταν βραδιά αποχώρησης. Ο Τούρκος παραγωγός και παρουσιαστής, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση, να ανακοινώσει για άλλη μια φορά το όνομα του παίκτη που θα αποχωρούσε.

Προτεινόμενοι προς αποχώρηση ήταν η Sabriye Sengul και ο Okay. Τελικά η Τουρκάλα παίκτρια της λευκής ομάδας πήρε τις λιγότερες θετικές ψήφους από το τηλεοπτικό κοινό στην Τουρκία κι έτσι αποχώρησε από το ριάλιτι επιβίωσης.

«Χθες το βράδυ είδα στο όνειρό μου ότι θα αποχωρήσω. Το είπα και στον Okay. Κι εκείνος μου είπε ότι στη ζωή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο από τα όνειρα. Εάν αντί για τον Okay ήταν κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε θα στεναχωριόμουν πολύ, θα με κατέστρεφε η αποχώρησή μου. Αλλά επειδή είναι ο Okay δεν στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Έγινε το καλύτερο για μένα», είπε η Sabriye Sengul.

