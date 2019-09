Αρετή Θεοχαρίδη: Ποζάρει στην παραλία στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Ο Σάββας Πούμπουρας και η Αρετή Θεοχαρίδη διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους και κάθε φωτογραφία συγκεντρώνει χιλιάδες like και άπειρα σχόλια από γνωστούς τους και μη. Το πρωί του Σαββάτου 31 Αυγούστου, η Αρετή Θεοχαρίδη θέλησε να αποχαιρετήσει τον μήνα με μία υπέροχη φωτογραφία, από τη Μύκονο, όπου βρίσκεται στην αγκαλιά του συζύγου της και μας δείχνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. "Last day of August: can we restart summer please? @savas_poumpouras ❤️" έγραψε η ίδια.

Πηγή: govastileto.gr