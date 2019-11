Ashley Graham: Αποκάλυψε on air το φύλο του μωρού που περιμένει

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ellen DeGeneres ήταν την Πέμπτη η εγκυμονούσα Ashley Graham, η οποία, την ώρα που έπαιζε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με την παρουσιάστρια αποκάλυψε κατά λάθος το φύλο του μωρού που περιμένει.

Το παιχνίδι ξεκινά με ταχύτητα και ερωτήσεις τύπου «Πέρα από τον άντρα σου, με ποιον άλλον είσαι ερωτευμένη;», «Η πιο ντροπιαστική στιλιστική σου στιγμή;» και κάποια στιγμή λοιπόν, η παρουσιάστρια ρωτά την Ashley Graham αν περιμένει αγόρι ή κορίτσι.

Εκείνη απαντά κυριολεκτικά τσιρίζοντας «A boy! I am gonna be a mommy to a boy», λέγοντας έτσι για πρώτη φορά ότι περιμένει αγόρι.

Πηγή: govastileto.gr