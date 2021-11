Beyonce και Blue Ivy ραπάρουν αποτίοντας φόρο τιμής στον Jay Z

To βράδυ του Σαββάτου, ο Jay Z, που το πραγματικό του όνομα είναι Shawn Carter, έγινε μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, του μουσείου που αποτίει φόρο τιμής και καταγράφει την rock μουσική και καλλιτέχνες και προσωπικότηες που επηρεάζουν την εξέλιξή της.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ως φόρος τιμής για τον καλλιτέχνη, είδαμε την Beyonce και την κόρη του Blue Ivy να ραπάρουν τους στίχους του και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι «Ride or Die».

