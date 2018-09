Brad Pitt & Leonardo DiCaprio: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας

Όπως είναι ήδη γνωστό ο Leonardo DiCaprio, πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία « Once Upon a Time in Hollywood» του διάσημου σκηνοθέτη Quentin Tarantino.Η ταινία θα μας μεταφέρει στο Χόλιγουντ της δεκαετίας του 60 και θα σχετίζεται και με τη φρικιαστική δολοφονία της ηθοποιού Sharon Tate από το διαβόητο Charles Manson, ενώ στο πλευρό του Leo θα δούμε τον Brad Pitt.Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr...