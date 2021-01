Η νέα σειρά του Netflix, «Bridgerton» είναι ένα δράμα εποχής που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Αμερικανής συγγραφέα Julia Quinn έρχεται στο Netflix από τη δημιουργό του «Grey's Anatomy» και παραγωγό του «How to get away with murder», Shonda Rhimes.

Περισσότερα στο govastileto