Britney Spears-Sam Asghari: Οι πρώτες βουτιές στην παραλία φορώντας μάσκες για τον κορωνοϊό

H Britney Spears και ο σύντροφός της, Sam Asghari, που μένουν μόνιμα στην Αμερική, είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν να ακολουθούν τα μέτρα, καθώς τα πράγματα εκεί παραμένουν κρίσιμα.

Η τραγουδίστρια και ο αγαπημένος της, λοιπόν, εκμεταλλευόμενοι τον ελεύθερο χρόνο που έχουν προσπαθούν να να περάσουν τον χρόνο τους με πράγματα που τους ευχαριστούν.

Η Britney Spears και ο σύντροφός της, Sam Asghari, θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα, ωστόσο φρόντισαν να προστατευτούν ακόμα και σε μια άδεια παραλία. Φορώντας το μαγιό τους και έχοντας στο πρόσωπό τους μάσκες προστασίας από τον ιό, οι δυο τους απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα, γεγονός που αποκάλυψε η διάσημη τραγουδίστρια στους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram. «All you need is love and the beach…» σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής της...

Περισσότερα στο govastileto.gr