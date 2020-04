Britney Spears και Celine Dion άλλαξαν τους στίχους των πιο διάσημων τραγουδιών τους

Δύο από τις πιο εμβληματικές stars της δεκαετίας των '90s, οι Celine Dion και Britney Spears άλλαξαν τους στίχους από τα πιο διάσημα τραγούδια τους και τα προσάρμοσαν, προκειμένου να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα.

Η Dion μοιράστηκε στο Instagram ένα gif από το εμβληματικό video clip του soundtrack του Τιτανικού, «My heart will go on», και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing!»...

