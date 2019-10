Carly Simon: Οι αποκαλύψεις της στενής φίλης της Jackie Kennedy για τον γάμο της με τον Ωνάση

Η στενή φίλη της Jackie Kennedy, Carly Simon έγραψε μία αυτοβιογραφία με τίτλο «Touched by the Sun, My Friendship With Jackie» στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση.

Η συγγραφέας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο γιος της Jackie, ο ‎John F. Kennedy junior, ήταν αυτός που της τη σύστησε στο Martha’s Vineyard, το 1983.

Οι δύο γυναίκες ανέπτυξαν μια πολύ στενή φιλία που διατηρήθηκε ως το θάνατο της Τζάκι, το 1994, σε ηλικία 64 ετών.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε εξομολογηθεί, μεταξύ άλλων, στη Simon πως είχε μεγάλη ανάγκη από κάποιου είδους προστασία και ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε τη δυνατότητα να την προσφέρει σ’ εκείνη και στην οικογένειά της.

Όπως αναφέρει και στο βιβλίο της, η Jackie της είχε πει «χρειαζόμουν αυτή την προστασία για τα παιδιά μου, την ‎Caroline‎ και τον John. Αυτή είναι η έμφυτη τάση της γυναίκας – να προστατεύει τα παιδιά της με κάθε τρόπο».

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Jackie εκμυστηρεύτηκε στη συγγραφέα ότι τα πράγματα άλλαξαν στον γάμο τους όταν ο Ωνάσης τη βαρέθηκε και αναζήτησε ξανά την αγάπη της Κάλλας.

Ο Ωνάσης της έλεγε ότι έπρεπε να ταξιδέψει στην Αγγλία για επισκέψεις σε ναυπηγεία, όμως η μυρωδιά της κολόνιας τον πρόδιδε και η Jackie γνώριζε ότι της έλεγε ψέματα.

«Αν θα τον συναντούσε στο αεροδρόμιο, θα την έβαζε τότε. Πιστεύω ότι ήθελε να μου δείξει ότι δεν ήμουν τα πάντα για εκείνον» είχε πει στη Simon η Jackie.

«Δεν ήθελε να με παρατήσει τελείως ελπίζοντας ότι θα γινόμουν η ιδανική σύζυγος που ήλπιζε ότι είχε παντρευτεί», πρόσθεσε η Jackie.

Πηγή: govastileto.gr