Celine Dion: Εμφανίστηκε επί σκηνής με τους γιους της ως φόρο τιμής στον σύζυγό της

Μετά από 16 χρόνια και 1.141 shows, οι εμφανίσεις της Celine Dion στο Las Vegas τελείωσαν.

Το Σάββατο, η θρυλική πλέον 51χρονη τραγουδίστρια έδωσε την τελευταία της παράσταση στο Caesars Palace's Colosseum και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η Dion όχι μόνο τραγούδησε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Flying on My Own», αλλά απέτισε και φόρο τιμής στον σύζυγό της René Angélil, ο οποίος πέθανε το 2016. Καθώς τραγουδούσε το «Somewhere Over the Rainbow», μια φωτογραφία της με τον René εμφανίστηκε στην οθόνη, και οι τρεις γιοι της, ο 18χρονος René-Charles και τα 8χρονα δίδυμα Nelson και Eddy, ανέβηκαν στη σκηνή μαζί της.

