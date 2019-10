Dancing with the Stars: Αυτά είναι τα δύο φαβορί για την παρουσίαση του χορευτικού show

To Dancing with the Stars επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για έκτη φορά μέσα από τη συχνότητα ου Star. Το φαντασμαγορικό χορευτικό show, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τη νέα χρονιά, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.



Στην εκπομπή Πρωινό, το πρωί της Τετάρτης, αποκάλυψαν τα ονόματα που μοιάζουν φαβορί για την παρουσίαση του Dancing with the Stars.

Πρόκειται για τη Δούκισσα Νομικού και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται ήδη στο δυναμικό του Star, καθώς είναι κριτής του GNTM.

Πηγή: govastileto.gr