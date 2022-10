Δέσποινα Βανδή: Αποκαλύπτει γιατί δεν συνεργάστηκε με την Άννα Βίσση σε κάποια μεγάλη πίστα

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή, η οποία ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για τη συνεργασία της με την Άννα Βίσση στο «Just the two of us» άλλα και για τον λόγο που δεν τις είδαμε μαζί σε κάποια μεγάλη πίστα.

«Ψάχναμε χώρους να συνεργαστούμε, σχεδόν τα είχαμε στήσει όλα...»

