Δέσποινα Βανδή: Στο αεροδρόμιο με άψογο look!

Η Δέσποινα Βανδή σε λίγες ημέρες επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, καθώς πρόκειται να καθίσει σε μια από τις θέσεις της κριτικής επιτροπής του Just the 2 of Us, μέχρι τότε όμως, περνάει ξέγνοιαστες στιγμές, εκτός Αθηνών.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr την εντόπισε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά την αναχώρησή της από την Αθήνα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε ένα total black, άνετο και κομψό outfit ιδανικό για το ταξίδι της, με oversized σακάκι και στενό top, skinny jeans και κοκκάλινα γυαλιά ηλίου.

Δείτε τις φωτογραφίες στο govastileto.gr.