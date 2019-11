Δείτε το σώμα της Δούκισσας Νομικού 40 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

H Δούκισσα Νομικού πριν 40 ημέρες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με το Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Η όμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο από ότι φαίνεται επανήλθε μετά τη γέννα αμέσως στα κιλά της. Η ίδια πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε μία ολόσωμη φωτογραφία της στο Instagram συγκεντρώνοντας φυσικά αμέτρητα κολακευτικά σχόλια.

«Το instagram caption που ταιριάζει σε αυτή τη φωτογραφία είναι το εξής: «I am a woman, what’s your superpower? 😎» Η αλήθεια πίσω από αυτή τη φωτογραφία είναι: «Βασικά, 40ντισαμε και βγήκαμε επιτέλους από το σπίτι 😅» Instagram caption VS Reality. Τι προτιμάς;😏» έγραψε χαρακτηριστικά.

Aξίζει να αναφέρουμε πως σε παλιότερο post της, η ίδια είχε απαντήσει σε follower της, αποκαλύπτοντας τη μέθοδο που ακολουθεί για αδύνατη σιλουέτα μετά την εγκυμοσύνη.

«Μετά τον θηλασμό, ξεκινάω εντατική γυμναστική και σωστή διατροφή! Πάντα όμως με υπομονή και σεβασμό προς το σώμα μου.. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο όπως ήταν πριν τις εγκυμοσύνες. Να σου πω κάτι; Είναι πολύ καλύτερο».

