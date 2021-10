«DWTS» - πρεμιέρα: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Μπέσσυς Αργυράκη

Την εμφάνισή της στο «Dancing with the Stars», που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 17 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του Star, έκανε η Μπέσσυ Αργυράκη με παρτενέρ τον Γιούρι. Μεταξύ άλλων, στο πλατό του «Dancing with the Stars» βρέθηκε και η Εβελίνα Νικόλιζα, για να καμαρώσει την μητέρα της να χορεύει στο παρκέ.

Η Μπέσσυ Αργυράκη εντυπωσίασε με τις χορευτικές της ικανότητες και φυσικά έκανε την κόρη της περήφανη...

