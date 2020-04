Νιώθεις μοναξιά; Τηλεφώνησε στη Σαράποβα

Σε μία πρωτοφανή κίνηση προχώρησε η Ρωσίδα τενίστρια, Μαρία Σαράποβα. Χωρίς να δείχνει κάποιο δισταγμό, έδωσε δημόσια τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου, λέγοντας ότι, όποιος νιώθει μόνος λόγω κορωνοϊού, μπορεί να της στείλει προσωπικό μήνυμα.

«Ρωτήστε με οτιδήποτε. Τηλεφωνήστε μου. Πείτε μου πως περνάτε...», έγραψε μεταξύ άλλων, στο Twitter η ίδια και έδωσε τον προσωπικό αριθμό τηλεφώνου της.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS