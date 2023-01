Έφυγε από τη ζωή το supermodel των 90s Tatjana Patitz

Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Τατιάνα Πάτιτζ (Tatjana Patitz), το διάσημο μοντέλο των '90s. Την είδηση του θανάτου του κορυφαίου supermodel της Vogue έκανε γνωστή ο ατζέντης της. Ωστόσο, δεν ανέφερε την αιτία του θανάτου της.

Γεννημένη στο Αμβούργο, έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του μόντελινγκ σε ηλικία 17 ετών, ενώ το 1983 συμμετείχε στον διαγωνισμό «Elite Model Contest» στη Στοκχόλμη. Κατέλαβε την τρίτη θέση, με το έπαθλο να είναι ένα ταξίδι στο Παρίσι και ένα συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου.

