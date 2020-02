Επώνυμες Ελληνίδες ντύθηκαν νυφούλες για το Yes I Do Catwalk!

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε το Yes I Do Catwalk στον πολυχώρο εκδηλώσεων Δαΐς.

Το bridal show που έγινε θεσμός μας μετέφερε στην εποχή που η μουσική ήταν φτιαγμένη για χορό, τα κοσμήματα έκλεβαν λίγη από τη λάμψη των αστεριών, η υπερβολή είχε την τιμητική της και τα flapper girls έθεταν τα θεμέλια της γυναικείας απελευθέρωσης. Διαμάντια, πέρλες, πολυτέλεια, χλιδή, άφθονη σαμπάνια και φαντασμαγορικά acts on stage, μετέφεραν τους θεατές του Yes I Do Catwalk σε ένα πάρτι που θα ζήλευε και ο μυθιστορηματικός Great Gatsby.

