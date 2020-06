Έρρικα Πρεζεράκου: Είναι η αιτία για τον χωρισμό του Άρη Μακρή και της Άννας Μαρίας Βέλλη;

Φέτος η Έρρικα Πρέζεράκου εμφανίζεται στο Just the 2 of us, μαζί με τον Άρη Μακρή, με τον οποίο αποτελούν ένα από τα καλύτερα ζευγάρια του show.

Ωστόσο, πολλά δημοσιεύματα, αναφέρουν πως η συμμετοχή τους στο show τους έφερε αρκετά κοντά και η ίδια στάθηκε αφορμή για τον χωρισμό του τραγουδιστή με την Άννα Μαρία Βέλλη.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr