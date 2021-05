Eurovision 2021: Η ώρα της Eλλάδας έφτασε - LIVE ο Β' Ημιτελικός

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Στεφανίας στον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision μετά την πρόκριση της Έλενας Τσαγκρινού.

Καθώς η Eurovision 2021 συνεχίζεται, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ρότερνταμ, γι' αυτό και το zougla.gr παρακολουθεί live τον 65ο Διαγωνισμό Τραγουδιού μέσω της ΕΡΤ σε απευθείας σύνδεση με το Ahoy Arena.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη με το «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn και με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, εμφανίζεται στην 4η θέση του αποψινού Hμιτελικού, διεκδικώντας μια θέση στον τελικό του Σαββάτου. Για πρώτη φορά μάλιστα θα χρησιμοποιηθούν special visual effects, ειδικοί φωτισμοί, σκηνοθετικά ευρήματα προηγμένης τεχνολογίας, σε ζωντανή μετάδοση υπό την καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Σημειώνεται ότι και σε αυτόν τον Ημιτελικό δικαίωμα ψήφου έχουν οι χώρες που συμμετέχουν, μαζί με τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Το αποτέλεσμα στους Ημιτελικούς και στον Τελικό θα κριθεί κατά 50% από πενταμελείς εθνικές κριτικές επιτροπές και κατά 50% από το τηλεοπτικό κοινό στις 39 συμμετέχουσες χώρες.

LIVE όλα όσα συμβαίνουν στον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision 2021:

22:17: Τρίτη η Τσεχία!

#OpenUp to... CZECH REPUBLIC

22:12: Δεύτερη εμφάνιση με την Εσθονία!

#OpenUp to... ESTONIA

🇪🇪 A change of pace now as we give the floor to Estonia's Uku Suviste. Who broke his heart? We demand to know! #Eurovision #OpenUp pic.twitter.com/pThHGcwl7f