Eurovision 2021: Εντυπωσιακή η Έλενα Τσαγκρινού στον πρώτο ημιτελικό

Μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η Eurovision επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Η έναρξη ήταν εντυπωσιακή και πρώτος στην σκηνή του Ahoy Arena ανέβηκε ο νικητής του 2019 Duncan Laurence, ο οποίος μπορεί να μην τραγούδησε το Arcade με το οποίο κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό, αλλά κατάφερε να εντυπωσιάσει για μια ακόμα χρονιά.

Μετά στη σκηνή βρέθηκαν οι 4 παρουσιαστές που για φέτος θα είναι η Edsilia Rombley, η Chantal Jansen, ο Jan Smit και η Nikkie de Jager ή αλλιώς Nikkie Tutorials.

