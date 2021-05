Eurovision 2021: Η Έλενα Τσαγκρινού έβαλε φωτιά στη σκήνη του Ahoy Arena στο Ρότερνταμ

Την αυλαία του διαγωνισμού της Eurovision 2021 που πραγματοποιείται στο Ahoy Arena Ρότερνταμ άνοιξε η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το El Diablo.

H Έλενα Τσαγκρινού ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα με ασημί κρόσσια δια χειρός Celia Kritharioti, ενώ την πλαισίωναν τέσσερις χορεύτριες με κόκκινες φόρμες.

Η τραγουδίστρια, με την εμφάνιση της κατάφερε να εντυπωσιάσει και να ξεσηκώσει το κοινό και να αποσπάσει ένα μεγάλο χειροκρότημα.

🔥 The hottest opening to any #Eurovision ever! This is Elena Tsagrinou from Cyprus! 🇨🇾 #OpenUp #Cyprus pic.twitter.com/Mho3FeKiyr