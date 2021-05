Eurovision 2021: Ξεσήκωσε το κοινό η Stefania και το «Last Dance»

Λίγες μόνο θέσεις μετά την Κύπρο και την Έλενα Τσαγκρινού, εμφανίστηκε η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Stefania και το «Last Dance», η οποία ανέβηκε στη σκηνή 10η και ερμήνευσε το «Last Dance» των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn.

Με δυναμισμό και φωνητική ακρίβεια, πλαισιωμένη από την απόλυτα συγχρονισμένη χορευτική ομάδα της (Νίκος Κουκάκης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Μάρκος Γιακουμόγλου και Κώστας Παυλόπουλος), η Stefania απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

That was Stefania from Greece with some amazing green screen magic which has never been seen on the #Eurovision stage before! 🤩 #OpenUp #Greece pic.twitter.com/RZvYVfBFAU