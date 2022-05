Φωτογραφίες της Janis Joplin που βλέπουμε για πρώτη φορά, από τον Elliott Landy

Πριν από 54 χρόνια, ο Elliott Landy φωτογράφισε για πρώτη φορά την Janis Joplin. Χωρίς να το ξέρει, αυτό ήταν η στιγμή που καθόρισε την καριέρα του· η πρώτη από πολλές συναντήσεις με τη 25χρονη, καθώς ο φακός του την αιχμαλώτιζε στο κατώφλι της φήμης. Σε ένα καινούργιο λεύκωμα με τίτλο «Photographs of Janis Joplin: On the Road & On Stage», που εξέδωσε ο οίκος Backbeat Books, ο Landy επισκέπτεται εκ νέου τα χρόνια με την Janis, τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια, με πάνω από 100 φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως, συνοδευμένες από λόγια της ίδιας της τραγουδίστριας, παρμένα από συνεντεύξεις της στον συγγραφέα David Dalton.

Στις πρώτες σελίδες του λευκώματος, πολλές έγχρωμες φωτογραφίες με την ψυχεδελική ζωντάνια που κατέληξε να ορίσει τη δεκαετία του 1960. Αν και η πλειονότητα των φωτογραφιών του λευκώματος είναι κλασικές μαυρόασπρες, αυτά τα έγχρωμα στιγμιότυπα της Janis, λουσμένης σε λαμπερά φώτα, είναι θεμέλιος λίθος των ημερών «Peace and Love». Πολλές από τις φωτογραφίες στα παρασκήνια δείχνουν μια εύθυμη και χαμογελαστή Janis, αλλά δεν ήταν όλα όπως φαίνονταν. «Τη βρήκα να είναι όλο αγάπη, φροντίδα και μοναξιά» γράφει ο Landy στην εισαγωγή του λευκώματος. «Έμοιαζε να βιώνει οδύνη ακόμη κι όταν χαιρόταν». Ωστόσο, είναι οι εικόνες της Janis σε κίνηση, χαμένη στο τραγούδι της, που εντυπωσιάζουν. Σε μια από αυτές, χορεύει πάνω στη σκηνή στο Grand Ballroom του Ντιτρόιτ· το μόνο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της είναι τα διαβόητα μαλλιά της. Ξαφνικά, στέκεται ακίνητη, κρατώντας και με τα δυο χέρια το μικρόφωνο και κοιτάζοντας θλιμμένα το κοινό ( https://www.instagram.com/p/Ccm2yQFsqsS/ ).

Αυτό που εδραίωσε την Janis ως σταρ ήταν το ότι επεδίωκε κάθε λέξη που τραγουδούσε ν' ακούγεται αληθινή. «Πρέπει να το πιστέψω αλλιώς δεν μπορώ να το τραγουδήσω» λέει μια φράση της πάνω σε μια φωτογραφία της που την δείχνει να τραγουδά στη σκηνή.

Γλυκόπικρο είναι το συναίσθημα κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, ξέροντας ότι η Janis θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο δύο μόλις χρόνια αφότου τραβήχτηκαν. Για λίγο όμως ήταν εδώ και ο φακός του Landy την απαθανάτισε. Είμαστε τυχεροί που το 1968 ο Elliott, υπεύθυνος για φωτογραφίες στην underground εφημερίδα The Rat, μπήκε στο The Anderson Theater στο Lower East Side της Νέας Υόρκης και, εφοδιασμένος με δημοσιογραφική διαπίστευση και φωτογραφική μηχανή, στο τέλος της συναυλίας πήγε στα παρασκήνια για να συναντήσει την ψυχεδελική μπάντα Big Brother and the Holding Company και την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την Janis Joplin.