Για ποιον λόγο οι Kardashians αποφάσισαν το τέλος του KUWTK μετά από 13 χρόνια;

Το τέλος του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» ύστερα από 14 χρόνια ανακοίνωσε μέσω Instagram την Τετάρτη η Kim Kardashian, ξαφνιάζοντας τους εκατομμύρια θαυμαστές του show σε όλον τον πλανήτη!

Όπως εξήγησε η επόμενη και 20η σεζόν που θα μεταδοθεί στις αρχές του 2021 θα είναι η τελευταία του ριάλιτι που ξεκίνησε το 2007.

