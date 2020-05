Γιώργος Γιαννόπουλος: Γιατί είπε το «ναι» στο «Just the 2 of Us»;

Ο αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος που αυτή τη περίοδο συμμετέχει στο μουσικό show Just the 2 of Us έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Tv Έθνος και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να πει «ναι» στη συγκεκριμένη πρόταση αλλά και στο πώς του φάνηκαν τα σχόλια που εισέπραξε από την κριτική επιτροπή για την πρώτη του εμφάνιση στο show.

