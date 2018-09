Γιώργος Χρανιώτης: Η εντυπωσιακή πρόταση γάμου και η ζωή μετά τον γάμο

Ο Γιώργος Χρανιώτης πριν δύο μήνες παντρεύτηκε την αγαπημένη του Γεωργία Αβασκαντήρα.Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Down Town μίλησε για τη ζωή μετά τον γάμο και για τα δημοσιεύματα που υπήρξαν για τη διαφορά ηλικίας τους.Παντρεύτηκες πριν από δύο μήνες στην Τήνο. Πώς τα πέρασες;Πέρασα καταπληκτικά, γι' αυτό άλλωστε παντρεύτηκα. Αισθάνθηκα την ανάγκη να το γλεντήσω με τη γυναίκα μου. Να γιορτάσουμε το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μαζί τα τελευταία τριάμισι χρόνια και να ευχηθούμε ότι θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 30 χρόνια και παραπάνω. Για το υπόλοιπο της ζωής μας.Πώς της έκανες την πρόταση γάμου;Καταρχάς, πήρα την απόφαση όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι. Οι ακραίες συνθήκες επιβίωσης και ο υποσιτισμός σε κάνουν να βλέπεις πολύ καθαρά τα πράγματα. Φαντάσου ότι γυρνώντας πίσω αποφάσισα να κάνω διακοπές με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου γιατί θεώρησα ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μου που θέλω να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους. Οπότε έκανα μια λίστα με τους πραγματικούς μου φίλους. Άρχισα να δίνω άλλη προτεραιότητα στα πράγματα, να μη χάνω χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ. Κάπως έτσι αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να μοιραστώ τη ζωή μου με τη Γεωργία. Η πρόταση γάμου έγινε, λοιπόν, μια πανσέληνο του Ιουλίου, όταν ήμασταν στη Χαλκιδική φιλοξενούμενοι σε έναν φίλο. Πήρα το SUP μου και είπα στη Γεωργία να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Καθίσαμε στο SUP, είχα βάλει το δαχτυλίδι μες στην τσέπη, κάποια στιγμή προφασίστηκα ότι ζεσταίνομαι, βούτηξα στη θάλασσα και της το είπα όταν ήμουν μες στο νερό.