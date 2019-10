GNTM: Ερωτευμένη με πασίγνωστο Ινδό σταρ του Bollywood η Ίλτνα

Μια από τις διαγωνιζόμενες του εφετινού GNTM είναι και η Ίλντα Κρόνι, η οποία εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή ήδη από την audition, καταφέρνοντας να περάσει στην επόμενη φάση με τα 4 «ναι».

Η Ίλντα Κρόνι είναι 24 χρονών, έχει καταγωγή από την Αλβανία, ασχολείται επαγγελματικά με το modelling τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ έχει στο ενεργητικό της πολλούς τίτλους ομορφιάς (Miss cosmopolitan of Malaysia, Miss leisure of China, Miss fashion Θεσσαλονίκης, Miss adriatic of Αlbania, final top four of Μiss Universe of Αlbania).

Όπως μάλιστα αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Στη Φωλιά των Κούκου» η 24χρονη καλλονή είναι σε σχέση με πασίγνωστο Ινδό ηθοποιό, ονόματι Ashish Kapoor.

Οι δυο τους, μάλιστα, αρραβωνιάστηκαν κρυφά στους οκτώ μήνες σχέσης.

