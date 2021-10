H chic and stylish εμφάνιση της Charlize Theron σε gala

Η Charlize Theron έκλεψε τις εντυπώσεις με το στυλ της σε πρόσφατη εμφάνισή της σε ένα gala.

H Τheron φόρεσε ένα κομμάτι κλειδί της γκαρνταρόμπας μας, το λευκό πουκάμισο, με ένα τρόπο φθινοπωρινό και stylish. Συνδύασε το πουκάμισό της με chic mini καρό φούστα και flat brogue shoes.

H ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με κλασικά μαύρα γυαλιά ηλίου, ασημένια βραχιόλια και boxy clutch σε μαύρο χρώμα. To σύνολό της είναι ιδανικό για all day εμφανίσεις στην πόλη και μπορείτε κι εσείς να το αντιγράψετε στην επόμενη έξοδό σας.

Περισσότερα στο govastileto.gr