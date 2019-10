H Cortney Cox ποζάρει με τον David Beckham στην μπανιέρα

H Cortney Cox ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε να ποζάρει μέσα σε μία μπανιέρα μαζί με τον David Beckham.

Ο 44χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου και η σταρ του Friends, συναντήθηκαν και πόζαραν μαζί καθώς θα συμμετάσχουν στο σίριαλ Modern Family. «Too hot in the hot tub!» έγραψε η Cortney στη φωτογραφία που δημοσίευσε ενώ στη συνέχεια μια ακόμη εικόνα αποκάλυψε πως δεν ήταν μόνοι καθώς στην μπανιέρα ήταν μαζί τους οι σταρ της σειράς Jesse Tyler Ferguson and Eric Stonestreet.

Την ίδια ώρα ο Beckham επιβεβαίωσε και αυτός με τη σειρά του τη συμμετοχή του στο Modern Family δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που τον δείχνει να διαβάζει το σενάριο με την Cox. Oι δύο σταρ θα συναντηθούν για τις ανάγκες ενός μόνο επεισοδίου για την 11η και τελευταία σεζόν της σειράς η οποία γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και θα κάνει πρεμιέρα το 2020. Cox και Beckham θα υποδυθούν τους εαυτούς τους σε μια σκηνή που περιλαμβάνει έναν αγώνα μπόουλινγκ με διασημότητες.

Πηγή: govastileto.gr