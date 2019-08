H Laverne Cox έγινε χάρη στη Meghan η πρώτη transgender γυναίκα που ποζάρει για τη Vogue

Χάρη στη Meghan Markle, η οποία επιμελήθηκε το τεύχος Σεπτεμβρίου της βρετανικής Vogue, η Laverne Cox έγινε η πρώτη transgender που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού.

Όταν η Laverne Cox, που έγινε γνωστή από τον ρόλο της στο «Orange is the new black», έμαθε πως την θέλουν για το εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου, δεν είχε ιδέα πως guest editor θα ήταν η Δούκισσα του Σάσεξ, η οποία και την είχε επιλέξει προσωπικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

