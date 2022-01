H Maya Angelou έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή που εμφανίζεται σε αμερικανικό νόμισμα

Στο quarter dollar απεικονίζεται μια νεανική Angelou, με απλωμένα τα χέρια της, ενώ ηλιαχτίδες σχηματίζουν ένα φωτοστέφανο γύρω της. Πίσω της, ένα πουλί που πετά, αναφορά στα πολυδιαβασμένα απομνημονεύματα ενηλικίωσής της με τίτλο «I Know Why the Caged Bird Sings» (1969), όπου με λεπτομέρεια αφηγείται την οδυνηρή παιδική ηλικία της μεγαλώνοντας στον Νότο των νόμων Jim Crow.

To U.S. Mint, το Αμερικανικό Νομισματοκοπείο, έθεσε πριν λίγο καιρό σε κυκλοφορία το νόμισμα και σημείωσε ότι το σχέδιο είναι «εμπνευσμένο από την ποίησή της και είναι συμβολικό του τρόπου που ζούσε». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Artnet News, η σχεδιάστρια του U.S. Mint, Emily S. Damstra μας ξεναγεί στους συμβολισμούς του νέου νομίσματος...

